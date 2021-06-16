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Офис Зеленского планирует строительство туристических объектов на землях ДУСи

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Офис Зеленского планирует строительство туристических объектов на землях ДУСи

Офис президента планирует строительство туристической инфраструктуры на территории нескольких объектов государственной собственности, которые были закрыты от общества и использовались чиновниками в собственных целях.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время форума "Украина 30", сообщает пресс-служба ОП.

Так, по его словам, планируется открыть свободный доступ на территорию Бирючего острова в Азовском море, где находится государственная резиденция президента Украины. Сейчас остров входит в состав Азово-Сивашского национального природного парка.

Тимошенко отметил, что в этом году Бирючем острове начинается строительство инфраструктурных туристических объектов.

Он добавил, что гражданам также разрешат отдыхать на территории резиденции Государственного управления делами в Национальном природном парке "Залесье" в Киевской области.

"Мы разделили его на несколько кластеров. Есть зоны, где возможно построить гостиницы, уже разрабатывается проектно-сметная документация. Уже сейчас любой гражданин Украины может приехать и погулять в этом парке", – сказал Тимошенко.

Он также напомнил, что по поручению главы государства проводится аудит земельных участков и домов на территории резиденции в Конча-Заспе.

"Как только мы закончим аудит и разработаем новую территорию, где можно отдыхать, мы откроем территорию резиденции в Конча-Заспе, чтобы там могли отдыхать люди", – подчеркнул замглавы Офиса президента.

Тимошенко также анонсировал открытие ко Дню независимости спортивного кластера на территории комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ), который сооружают в рамках президентской программы "Большое строительство".

"Это объект ("Экспоцентр Украины", – ред.), который никогда не пойдет на приватизацию, но мы должны его развивать для того, чтобы был максимальный доступ граждан, чтобы они получили много хороших эмоций, и самое главное –чтобы государство зарабатывала с этого средства в бюджет", – отметил Тимошенко.

Автор: Михайло Орлюк
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