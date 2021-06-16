Финляндия обеспечит прививками от коронавируса трудовых мигрантов из Украины

Граждане, которые приезжают на работу/сезонные работы в Финляндию, могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации.

Об этом говорится в сообщении посольства Финляндии в Украине в Facebоok.

"Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 также иностранных граждан, которые работают в Финляндии длительное время. Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что доступность вакцин и ход программы вакцинации различаются в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранного гражданина всегда принимается муниципальными органами здравоохранения