БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2826 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
218 0
вакцина (886) трудова міграція (302) Фінляндія (282) коронавірус (3209)

Финляндия обеспечит прививками от коронавируса трудовых мигрантов из Украины

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Финляндия обеспечит прививками от коронавируса трудовых мигрантов из Украины

Граждане, которые приезжают на работу/сезонные работы в Финляндию, могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации.

Об этом говорится в сообщении посольства Финляндии в Украине в Facebоok.

"Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 также иностранных граждан, которые работают в Финляндии длительное время. Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что доступность вакцин и ход программы вакцинации различаются в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранного гражданина всегда принимается муниципальными органами здравоохранения

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 