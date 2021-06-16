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Госгеонедр обнародовала данные о нефтегазовых скважинах и площади месторождений

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Госгеонедр обнародовала данные о нефтегазовых скважинах и площади месторождений

Интерактивные карты Государственного геологического портала дополнили новыми данными с обозначениями контуров площадей специальных разрешений, контуров и точек центров месторождений полезных ископаемых, точек размещения нефтегазовых скважин.

Интерактивная карта предусматривает переход к базе данных специальных разрешений на пользование недрами, данных о запасах и добыче полезных ископаемых, паспорта нефтегазовых скважин, сообщает пресс-служба Госгеонедр.

Кроме того, на карте подключены слои областей, районов, объединенных территориальных общин, что позволяет определить принадлежность объектов недропользования к конкретным административным единицам, а также газотранспортной системе.

На Государственном геологическом портале в разделе "Открытые данные" эта информация также доступна для загрузки в форме открытых данных, может быть загружена и обработана любой геоинформационной системой.

Государственная служба геологии и недр отмечает, что в открытом доступе уже находятся базы поданных заявлений на получение спецразрешений и на выставление участков на аукцион.

В июле планируется запустить электронный кабинет недропользователя, который интегрирует базы данных и сервисы от подачи заявления на получение, продление, расширение границ специального разрешения.

Госгеонедр обнародовала данные о нефтегазовых скважинах и площади месторождений 01

Автор: Михайло Орлюк
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"Госгеонедр обнародовала данные о нефтегазовых скважинах и площади месторождений" - УПС

какая беспардонная ЧУШЬ
площади предоставленных объектов недр публиковались ВСЕГДА, начиная с 1999 - появление сайта госпредприя геологического архива - ГеоИнформ
данные о нефтегазовых скважинах появились на том же сайте в 2013 году
ГеоНедрам лучше бы обеспечить АКТУАЛИЗАЦИЮ данных об этих скважинах - объектах НЕДВИЖИМОСТИ включая внесение в государственный реестр ИМУЩЕСТВЕННЫХ прав
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17.06.2021 05:51 Відповісти
С точки зрения владельца земельного участка, на котором возможно есть/присутствуют недра (залежи нефти). Сколько может/должна стоить аренда на год, 3 га земли, для проведения георазведки недр на данной площади, с учетом всех возможных рисков и недополученный прибыли владельцем данной земли?
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17.06.2021 22:53 Відповісти
 
 