Чехия законодательно запретит "Росатому" участвовать в тендере на достройку АЭС

Чешское государство при реализации проекта по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" не сможет рассматривать предложения российских и китайских компаний.

Соответствующее решение 16 июня приняла Палата депутатов парламента страны, сообщает Радио Прага.

При строительстве реактора можно будет воспользоваться услугами и технологиями лишь компаний из тех государств, которые подключились к международному соглашению по правительственным закупкам. Ни Российская Федерация, ни КНР к таким государствам не относится.

Эту норму еще должен утвердить Сенат Чехии.

Как сообщалось, правительство Чехии приняло решение отказать российской госкорпорации "Росатом" в допуске к участию в будущем тендере на строительство пятого энергоблока атомной электростанции "Дукованы" после разоблачения участия спецслужб России в подрыве складов вооружения в Чехии, в результате чего в 2014 году погибли двое чешских граждан.

Разоблачение участия российских спецслужб в подрыве складов вооружений в 2014 году привело также к окончательному отказу Чехии от возможности использовать российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V", которую тоже активно продвигал Земан.