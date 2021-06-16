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Суд отказался заблокировать конкурс по избранию главы правления "Приватбанка"

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Суд отказался заблокировать конкурс по избранию главы правления

Хозяйственный суд города Киева полностью отказал в удовлетворении исковых требований профсоюзной организации работников "Приватбанка" о запрете проведения закрытого конкурса для избрания главы правления банка.

Об этом говорится в сообщении суда, передает Интерфакс-Украина.

"Юристы банка подробно обосновали суду соответствие конкурсного отбора требованиям законодательства. По результатам рассмотрения дела суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований профсоюзной организации", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 28 мая набсовет назначил новым главой правления "Приватбанка" Герхарда Бьоша. Отмечалось, что он вступит в должность после согласования Национальным банком. Уже 8 июня решение было согласовано правлением НБУ.

До этого Герхард Бьош занимал должность первого заместителя главы правления "Райффайзен банка Аваль" с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года. В целом в структурах группы "Райффайзен" он работал с 2004 года.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Приватбанк" занимал в рейтинге 1 место (561,06 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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