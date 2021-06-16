Фонд госимущества выручил от продажи объектов "Укрспирта" 1,5 миллиарда
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Приватизация 25 неработающих заводов "Укрпспирта" принесла госбюджету 1,5 млрд грн.
Об этом заместитель главы Фонда госимущества Константин Кошеленко сообщил во время форума "Украина-30", передает пресс-служба ФГИ.
Он напомнил, что в целом план поступлений от малой приватизации на 2021 году утвержден на уровне 3,7 млрд грн.
Замглавы Фонда также рассказал, что по результатам аудита государственного ФГИ обнаружил около 28 млн кв. м помещений, которые не используются или сдаются в теневую аренду, что соответствует площади Шевченковского района Киева.
Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.
ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации 40 спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".
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