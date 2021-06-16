Фонд госимущества выручил от продажи объектов "Укрспирта" 1,5 миллиарда

Приватизация 25 неработающих заводов "Укрпспирта" принесла госбюджету 1,5 млрд грн.

Об этом заместитель главы Фонда госимущества Константин Кошеленко сообщил во время форума "Украина-30", передает пресс-служба ФГИ.

Он напомнил, что в целом план поступлений от малой приватизации на 2021 году утвержден на уровне 3,7 млрд грн.

Замглавы Фонда также рассказал, что по результатам аудита государственного ФГИ обнаружил около 28 млн кв. м помещений, которые не используются или сдаются в теневую аренду, что соответствует площади Шевченковского района Киева.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации 40 спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".