Страны Евросоюза согласовали новые санкции против окружения Лукашенко

Комитет постоянных представителей государств ЕС на заседании в среду, 16 июня, согласовал четвертый пакет персональных санкций в отношении режима захватившего власть в Беларуси президента Александра Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза окончательно утвердят эти ограничительные меры на своем заседании в понедельник, 21 июня, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Список физических лиц и организаций, которые попадут под санкции, будет опубликован в день их утверждения.

Ожидается, что ограничительные меры будут касаться как принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания активиста и журналиста Романа Протасевича с его подругой Софьей Сапегой, так и в целом подавления протестов и преследования активистов в Беларуси.

На прошлой неделе утверждение новых санкций уже в ближайшее время анонсировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Сейчас в санкционном списке за фальсификацию выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в Беларуси состоят 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, и семь предприятий и учреждений. Эти меры Евросоюз ввел тремя пакетами – в октябре, ноябре и декабре 2020 года. В феврале стало известно о подготовке четвертого пакета.

Кроме этого, по решению саммита в конце мая Евросоюз готовит и экономические санкции против режима Лукашенко.

Как сообщалось, в конце мая Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но решение о введении санкций пока не принято.