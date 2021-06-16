БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1871 відвідувач онлайн
Новини Влада
409 0
Білорусь (1496) Лукашенко (233) санкції (3464) Євросоюз (4442)

Страны Евросоюза согласовали новые санкции против окружения Лукашенко

Новини БізнесЦензор Влада

Страны Евросоюза согласовали новые санкции против окружения Лукашенко

Комитет постоянных представителей государств ЕС на заседании в среду, 16 июня, согласовал четвертый пакет персональных санкций в отношении режима захватившего власть в Беларуси президента Александра Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза окончательно утвердят эти ограничительные меры на своем заседании в понедельник, 21 июня, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Список физических лиц и организаций, которые попадут под санкции, будет опубликован в день их утверждения.

Ожидается, что ограничительные меры будут касаться как принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания активиста и журналиста Романа Протасевича с его подругой Софьей Сапегой, так и в целом подавления протестов и преследования активистов в Беларуси.

На прошлой неделе утверждение новых санкций уже в ближайшее время анонсировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Сейчас в санкционном списке за фальсификацию выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в Беларуси состоят 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, и семь предприятий и учреждений. Эти меры Евросоюз ввел тремя пакетами – в октябре, ноябре и декабре 2020 года. В феврале стало известно о подготовке четвертого пакета.

Кроме этого, по решению саммита в конце мая Евросоюз готовит и экономические санкции против режима Лукашенко.

Как сообщалось, в конце мая Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но решение о введении санкций пока не принято.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Deutsche Welle


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 