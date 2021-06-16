Нацбанк выдал лицензию на предоставление лизинговых услуг ГИФКУ

Национальный банк Украины принял решение выдать лицензии на предоставление финансовых услуг "Государственному инновационному финансово-кредитному учреждению" (ЕГРПОУ 00041467) и обществу с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Энира" (ЕГРПОУ 44122528).

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 11 июня 2021 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Обе компании получили лицензии на оказание услуг по финансовому лизингу.

"Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение" было зарегистрировано в соответствующем реестре 26 февраля 2021 года, а ООО "Энира" – 16 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, в ноябре 2020 года Кабинет министров утвердил обновленную редакцию устава Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (ГИФКУ), передав его в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение было создано с целью осуществления финансовой поддержки инновационной деятельности субъектов хозяйствования разных форм собственности, а также привлечение отечественных и иностранных инвестиций для развития реального сектора экономики, повышения отечественного потенциала по экспорту продукции, производимой на предприятиях отраслей национальной экономики , защиты и поддержки национального товаропроизводителя.