"Укрзализныця" начала массовую вакцинацию сотрудников вакциной Pfizer

"Укрзализныця" объявила о начале комплексной вакцинации железнодорожников от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба компании, на первом этапе будут вакцинированы железнодорожники в Киеве.

"Укрзализныця" – одна из первых государственных компаний, которая начинает массовую вакцинацию своих работников. Сейчас будет использоваться вакцина Pfizer-BioNTech. После вакцинации в Киеве будут участвовать другие города", – сказано в сообщении.

Работники киевских подразделений "Укрзализныци" могут зарегистрироваться для участия в вакцинации с помощью корпоративного канала информирования – цифрового ассистента "Букса. Помощник железнодорожника".

Дата и время проведения прививки будут определены после окончательного формирования списков желающих принять участие в коллективной вакцинации против COVID-19.

Согласно данным отчетности, в структуре "Укрзализныци" по состоянию на 2020 год работало почти 250 тыс. человек.

Как сообщалось, в Киеве отменили массовую вакцинацию от COVID-19 на базе Международного выставочного центра в выходные 19-20 и 26-27 июня в связи с предстоящими праздниками. Киевлянам, которые ранее записались в системе на указанные даты, предложат перенести вакцинацию на 17-18 июня или отменить запись.

Массовая вакцинация проводится китайской вакциной CoronaVac, производства компании Sinovac.