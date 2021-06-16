"Укрзализныця" продлила поезд из Днепра в Харьков на Донбасс

АО "Укрзализныця" продолжила поезд № 796/795 Днепр–Харьков до Лимана.

Как сообщает пресс-служба компании, по продленному маршруту поезд будет курсировать 26,28 июня и со 2 июля – трижды в неделю, в дни "пиковых" пассажирских перевозок (пятница, суббота, воскресенье).

Теперь поезд будет отправляться из Днепра в 06:23, останавливаться в Харькове в 10:22 и прибывать в Лиман в 13:11. Также на обновленном маршруте ожидаются остановки на станциях Изюм и Святогорск.

Обратно из Лимана поезд также будет курсировать трижды в неделю – по пятницам, субботам и воскресеньям – в 15:27 и, остановившись в Харькове в 18:11, прибывать в Днепр в 22:10.