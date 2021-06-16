Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской области

Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, согласовал назначение председателем Сумской областной государственной администрации (ОГА) Дмитрия Живицкого.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

Дмитрий Живицкий с сентября 2020 года и до последнего времени работал на должности заместителя министра инфраструктуры. До этого он был первым заместителем министра развития общин и территорий, в 2015-2018 годах руководил аппаратом Сумской ОГА.

При этом Кабмин согласовал увольнение с должности главы Сумской ОГА Василия Хомы по соглашению сторон.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской областной государственной администрации в ноябре 2020 года.

Фома - бывший заместитель председателя Харьковской ОГА, где работал вместе с Михаилом Добкиным. Также он был заместителем председателя Харьковской ОГА Игоря Балуты. С 2010 года возглавлял аппарат ОГА и был заместителем главы харьковской ячейки "Партии регионов" Виктора Януковича. В 2014 году Хома уволился. Хома мог попасть под действие закона о люстрации, но заявление на увольнение подал раньше, чем закон вступил в силу.