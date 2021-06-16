Банки выдали за четыре месяца ипотечных кредитов на 2 миллиарда, – опрос НБУ

Украинские банки сообщили, что в апреле 2021 года выдали 997 ипотечных кредитов на общую сумму 789,1 млн грн. Объемы выдачи кредитов выросли более чем треть, если сравнить с мартом 2021 года, и почти в 10 раз против кризисного апреля прошлого года, когда выдача новой ипотеки почти остановилась. Количество новых сделок за месяц выросло на треть, за год – в 7,1 раза.

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

В целом за первые четыре месяца года банки выдали 2 808 ипотечных кредитов на общую сумму почти 2,2 млрд грн. Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и почти утроилось в денежном измерении.

Рост ипотечного кредитования происходит преимущественно благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости, впрочем, в апреле динамика новых выдач на первичном рынке резко пошла вверх. Частично это является результатом программы "Доступная ипотека 7%". Так, если сравнить с мартом этого года, в апреле объемы выдачи кредитов на покупку жилья на вторичном рынке выросли на треть, или на 168,5 млн грн, на первичном рынке – в полтора раза, или на 43,2 млн грн.

Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в апреле составила 87% от всех выданных кредитов. Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти и в апреле он составил 791 тыс. грн. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 925 тыс. грн, вторичной – 771 тыс. грн.

Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. 90% новых сделок заключили пять банков. В апреле средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке снизилась до 13,5% по сравнению с 14% в марте, на первичном – сохранялась на уровне около 17,4%.

Ежемесячные результаты опроса банков – это самооценка собственных ипотечных портфелей банками. Поэтому они могут не совпадать с официальной статистикой, размещенной на официальном сайте Национального банка Украины в разделе "Статистика".

Различия прежде всего обусловлены использованием банками управленческой отчетности для целей составления этой таблицы данных. Такой подход точнее отражает тип залога по кредитам, а следовательно, и сущность классификации кредитов.

Как сообщалось, по состоянию на 14 июня текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 430 кредитных договоров на общую сумму 365,3 млн грн, при чем как на первичном (23,72%), так и на вторичном (соответственно – 76,28%) рынках.