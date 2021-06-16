Кабмин назначил нового главу Морской администрации

Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, назначил исполняющим обязанности главы Государственной службы морского и речного транспорта (Морадминистрация) начальника отдела госнадзора на морском и речном транспорте службы Алексея Геращенко.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

При этом он отметил, что утратило силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей главы Морадминистрации на Андрея Глазкова.

Как сообщалось, первый заместитель главы Морадминистрации Андрей Глазков исполнял обязанности руководителя ведомства с октября 2020 года. В начале текущей недели он заявил, что принял решение уволится с занимаемой должности.

Напомним, ранее в ряде городов Украины прошли протесты против коррупции в сфере дипломирования моряков. Среди прочего, организаторы акции требовали отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков.

Как выяснили журналисты Bihus.Infо, компьютерные тесты, которые с февраля ввели вместо устных экзаменов при подтверждении диплома для моряков, управляются в ручном режиме и их невозможно сдать без предварительной взятки.

Организацию дипломирования моряков обеспечивает Инспекция по вопросам подготовки и дипломирования моряков, которую с августа 2020 пытаются ликвидировать (но решением суда ликвидация приостановлена).