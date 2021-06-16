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Кабмин утвердил стартовую цену приватизации ОГХК в 3,7 миллиарда

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Кабмин утвердил стартовую цену приватизации ОГХК в 3,7 миллиарда

Кабинет министров утвердил условия конкурса по продаже ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) со стартовой ценой 3,7 млрд грн.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 16 июня, передает Интерфакс-Украина.

Ранее в этот день Фонд госимущества на форуме "Украина.30" анонсировал проведение этого конкурса в августе.

Как пояснил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в кулуарах форума, Фонд внес необходимые документы правительству 27 апреля.

"Мы свою работу сделали. Как только Кабмин примет решение, от этого момента пойдет два месяца до аукциона", – отметил Сенниченко.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская область) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская область). Затем было преобразовано в ПАО, а после – в ЧАО.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого-начало второго квартала 2021 года. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise, договор с которым был подписан в сентябре 2018 года.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса: инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия и выплатить дивиденды государству за 2020/2021 годы, если они не будут уплачены до момента продажи. Среди других условий: не увольнять работников в течение 6 месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Глава ФГИ уточнял, что договоры о неразглашении подписаны с более чем 10 потенциальными покупателями, в том числе из Индии, Турции США, Японии, Австралии и Сингапура.

ОГХК в 2020 году увеличило чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом – до 369,18 млн грн, чистый доход за прошлый год сократился на 11,5% – до 3,13 млрд грн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Влада зовсім охреніла! Надра за якими черга стоїть у світі, тому що це стгатегічно важлива сировина і це продається у приватні руки, в той час, коли це могло б йти в бюджет країни?. У нас війна!!! А вони все розпродати збираються і корисні копалини і землю. А самі потім з грошима за кордон, а українців в кабалу чи як?
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16.06.2021 19:23 Відповісти
В бюджет Украины идут рентные и налоговые платежи.
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17.06.2021 08:56 Відповісти
"Зеленые" проходимцы-дебилы решили продать предприятие,которое приносит прибыль в пользу государства,то есть хотят продать курицу,которая приносит "золотые яйца",чтобы обогащались или иностранцы или местные олигархи.Понятное дело,что "продавцы" интересов украинского народа хотят поживиться за счет комиссионных,взяток.А как же статья Конституции,которая гласит ,что недра принадлежат украинскому народу?
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16.06.2021 21:42 Відповісти
идиотизм ! курицу , которая несет золотые яйца , пускают под нож !!!! преступники , на какие шиши будем жить ? наверно , "украинский нарид " разбежится в очередной раз по всему миру .... евреии в итоге создали государство , а украинцы проссссс срср , подлость и предательство перед следующими поколениями !!!!
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17.06.2021 08:28 Відповісти
Что касается производства самого титана и оборонки то титановое сырье Украине потом могут уже и не продать, когда предприятие перейдет иностранцам, так сказать , все законтрактовано будет и что бы не "провоцировать"РФ, а титанрвые и оборонные изделия тем более, что титан нужен для производства высоких технологий ой какие рентабельные,будут заниматься другие, но и там Укроборонпром, как и Моторсич будут не украинскими или вообще угробят, как Антонов, тем более , что заправлять Зеленский поставил туда соросятину Милованова, такой как и сам, главной задачей борьбы с коррупцией которого является, довести самой коррупцией прелприятия да и всю страну до банкротства и продать тем же чиновникам, себе и Соросу,вот такое они себе придумали премией наказание за коррупцию и грабеж народа, а Сорос этот не простой старый пердун,-ногой двери в ФРС открывает - акционер самых крупных американских банков, выкармливал и выучивал таких, как Абромяучес и Милованов,Фиала что бы продажные ему президенты брали их во власть и грабили Украину,по такой же схеме делается вся приватизация включая Землю ,. В результате если пролать предприятие бюджет государство не будет получать дивиденды с сырья которое дорожает на 5% каждый год не в грн., а в $ , а все деьги Зеленский потратит на дороги с откатами которые из за чего развалятся через 5-10 лет,введя страну в очередные миллиарлные долги а значит с неподъмными % а не как в ЕС практически дороги вечные,-ни дорогог ни титана, когда имея титановые руды, как и Землю,можно заработать вечно и на доргоги и на все , и предприятие оставить, к тому же получая прибыль предприятие в 400 миллн. Грн, а учитывая что товар валютный можно было заплатить этими дивилендами за кредит по ОВГЗ под 4% на на внутреннем рынке-как ни странно дешевле, а в прочем закономерно - воруют,на сумму 370 миллн.(400×100/4÷27) это 10 миллрд.грн., но только через гос.банки такой как Ощад, что бы в случай дефолта страны из за соросят предприятие осталось у народа в залоге за депозиты и еще получать прибыль 5% от прибыли предприятия 400 милн.грн. каждый год изза удорожания сырья, а через 10 лет прибыль увеличилась бы грубо на 50 % до 600 миллн.грн.по теперешнему курсу 27 относительно $, а если грн.будет девальвировать, то соответственно и прибыль расти. Но Зеленский решил продать потому, что держава не эфективный собственник не спрашивая собственника у народа, так а для народа может эфективно влалеть сырьем и получать дивиденды, чем платить им % они спросили у народа?- нет. Значит они сами как минимум не эфективны и авторитарные нацысты, которые хотят народ оставить без землм, без заработка в нищите и без вакцын и лекарств,потому что украинцы не качественные,что бы у их милостыню просили за свою работу, а они были хозяевами Украины, так может проще этих соросятинских бандитом поменять, чем пролавать Украину и умирать в нищите?.
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17.06.2021 12:11 Відповісти
 
 