Кабмин утвердил последнее решение для запуска рынка земли (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, утвердил Порядок проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельхозназначения, в том числе порядок проверки количества земли у ее покупателя для недопущения превышения установленных государством лимитов.

Как пояснил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, таким образом правительство завершило формирование нормативно-правовой базы для запуска рынка земли, передает пресс-служба министерства.

"Без этого постановления было бы невозможно полноценно с 1 июля запустить работу рынка земли. Теперь правительство фактически завершил формирование базовой нормативно-правовой базы для этого. Украинцы смогут конституционным способом реализовывать свое право на свободное распоряжение своей собственностью", – отметил министр.

Утвержденный решением правительства Порядок содержит последовательность действий нотариуса по осуществлению проверки получателей земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Такая проверка, в частности, включает: установление личности приобретателя; конечного бенефициарного владельца юридического лица; проверку применения санкций; проверку отнесения приобретателя к перечню лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности; определение общей площади земельных участков сельхозназначения, находящихся в собственности приобретателя.

Для этого будут использоваться данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Проверку будет осуществлять орган, реализующий государственный контроль за использованием и охраной земель.

"Таким образом, на сегодня уже есть достаточная сформированная законодательная база, которая обеспечит полноценное функционирование оборота земель сельскохозяйственного назначения уже с 1 июля", – отметил министр Роман Лещенко.

В то же время он уточнил, что Верховная Рада должна принять два закона во втором чтении:

"О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве", которым предусматривается создание Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве для доступа малых и средних производителей к финансированию;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая)", которым предусматривается внедрение механизма приватизации земель государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина уточнил, что правительство и парламент внедрили в земельную реформу много предохранителей от злоупотреблений. Он уточнил, что с 1 июля 2021 года землю смогут покупать только в безналичной форме физлица-граждане Украины в объеме не более 100 га. Сделки купли-продажи подлежат обязательному финансовому мониторингу.

"Осталось две недели действия моратория (на продажу земли), и спустя эти две недели Украина станет еще на шаг ближе к успешным странам, где граждане могут свободно распоряжаться своим имуществом", - подытожил Шмыгаль.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения в марте 2020 года. До 1 января 2024 года приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут только граждане Украины общей площадью до 100 га. После этого максимальный лимит на покупку земли увеличивается до 10 тысяч га.

Юрлица до 2024 года покупать землю сельхозназначения не смогут. Исключение сделано для банков, которые могут приобретать права собственности на заложенные по кредитам земельные участки, но будут обязаны их продать на протяжении двух лет.