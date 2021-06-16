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Кабмин утвердил последнее решение для запуска рынка земли (обновлено)

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

Кабмин утвердил последнее решение для запуска рынка земли (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, утвердил Порядок проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельхозназначения, в том числе порядок проверки количества земли у ее покупателя для недопущения превышения установленных государством лимитов.

Как пояснил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, таким образом правительство завершило формирование нормативно-правовой базы для запуска рынка земли, передает пресс-служба министерства.

"Без этого постановления было бы невозможно полноценно с 1 июля запустить работу рынка земли. Теперь правительство фактически завершил формирование базовой нормативно-правовой базы для этого. Украинцы смогут конституционным способом реализовывать свое право на свободное распоряжение своей собственностью", – отметил министр.

Утвержденный решением правительства Порядок содержит последовательность действий нотариуса по осуществлению проверки получателей земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Такая проверка, в частности, включает: установление личности приобретателя; конечного бенефициарного владельца юридического лица; проверку применения санкций; проверку отнесения приобретателя к перечню лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности; определение общей площади земельных участков сельхозназначения, находящихся в собственности приобретателя.

Для этого будут использоваться данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Проверку будет осуществлять орган, реализующий государственный контроль за использованием и охраной земель.

"Таким образом, на сегодня уже есть достаточная сформированная законодательная база, которая обеспечит полноценное функционирование оборота земель сельскохозяйственного назначения уже с 1 июля", – отметил министр Роман Лещенко.

В то же время он уточнил, что Верховная Рада должна принять два закона во втором чтении:

  • "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве", которым предусматривается создание Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве для доступа малых и средних производителей к финансированию;
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая)", которым предусматривается внедрение механизма приватизации земель государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина уточнил, что правительство и парламент внедрили в земельную реформу много предохранителей от злоупотреблений. Он уточнил, что с 1 июля 2021 года землю смогут покупать только в безналичной форме физлица-граждане Украины в объеме не более 100 га. Сделки купли-продажи подлежат обязательному финансовому мониторингу.

"Осталось две недели действия моратория (на продажу земли), и спустя эти две недели Украина станет еще на шаг ближе к успешным странам, где граждане могут свободно распоряжаться своим имуществом", - подытожил Шмыгаль.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения в марте 2020 года. До 1 января 2024 года приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут только граждане Украины общей площадью до 100 га. После этого максимальный лимит на покупку земли увеличивается до 10 тысяч га.

Юрлица до 2024 года покупать землю сельхозназначения не смогут. Исключение сделано для банков, которые могут приобретать права собственности на заложенные по кредитам земельные участки, но будут обязаны их продать на протяжении двух лет.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+11
Готуємося до дерєбанчика)
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16.06.2021 17:33
+5
стрижка овец и параллельно дойка начались..... слава бубочке зебилы.....
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16.06.2021 18:18
+5
пункты перечисленные для проверки нотариусом, это работа не кого иного как СБУ и РНБО. и без их справки с подписью всего коллектива РНБО и ряда должностных лиц СЮУ. никаких сделок проводиться не должно. за кождой сотней Га должны стоять по 20- 30 чиновников а не один ВОВА или ВАСЯ нотариус. которий потом скажет, ИЗВИНИТЕ, ОШИБСЯ или НЕДОГЛЯДЕЛ. то что приняли полнейшая хрень кто, когда видел чтоб даже паршивий магазин начиал работу без ревизии? и не увидете. такое может сделать лишь беспредельщик которому все РАВНО или А КАКАЯ РАЗНИЦА?
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16.06.2021 20:54
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Готуємося до дерєбанчика)
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16.06.2021 17:33 Відповісти
О нотариусы получили новую кормушку.
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16.06.2021 17:40 Відповісти
Да найдут лазейки, один бомж может купить на себя 100 га а 10 бомжей уже купят 1000 га.
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16.06.2021 17:44 Відповісти
В законе полно лазеек и без бомжей.
У банков нет ограничений на землю. Она вся может быть хоть в одном.
Ну да. Через два года банк должен будет ее перепродать. Но это уже хозяева банков будут решать кому и за сколько.
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17.06.2021 08:58 Відповісти
НЕ ПРОДАВАЙ, САМ ПРАЦЮЙ.
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17.06.2021 13:13 Відповісти
стрижка овец и параллельно дойка начались..... слава бубочке зебилы.....
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16.06.2021 18:18 Відповісти
Все что осталось продать, это земля, поздравляю бомжары
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16.06.2021 19:42 Відповісти
а, типа сейчас все бомжи латифундисты ) как были бомжами так и дальше останутся )
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16.06.2021 20:07 Відповісти
пункты перечисленные для проверки нотариусом, это работа не кого иного как СБУ и РНБО. и без их справки с подписью всего коллектива РНБО и ряда должностных лиц СЮУ. никаких сделок проводиться не должно. за кождой сотней Га должны стоять по 20- 30 чиновников а не один ВОВА или ВАСЯ нотариус. которий потом скажет, ИЗВИНИТЕ, ОШИБСЯ или НЕДОГЛЯДЕЛ. то что приняли полнейшая хрень кто, когда видел чтоб даже паршивий магазин начиал работу без ревизии? и не увидете. такое может сделать лишь беспредельщик которому все РАВНО или А КАКАЯ РАЗНИЦА?
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16.06.2021 20:54 Відповісти
СБУ. извините.
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16.06.2021 20:55 Відповісти
Мощенники.
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16.06.2021 21:32 Відповісти
до земли добрались упыри. Теперь самое сложное, поменять конституцию или население.Это главная помеха для свиней корыта, чтоб сделать колонию.
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17.06.2021 09:53 Відповісти
население сидит по диванам и судя по всему ничего против деребана их земли не имеет!!
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17.06.2021 13:34 Відповісти
Ну шо, дочекалися, панове "мудрий нАрід"? Я радий за вас. Тепер евреї і москалі роздеруть останне - вашу землю. Раджу прочитати Т.Шевченка "Розрита могила". Історія повторюється.
Не варті ви мати свою державу, будете тільки колонією і рабами орди.
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17.06.2021 12:55 Відповісти
А ТИ МАБУТЬ ДИБІЛ НЕ НАРІД І ТЕБЕ НЕ ПРОДАДУТЬ.
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17.06.2021 13:16 Відповісти
таке враження, що нарід таки дибіл...
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17.06.2021 13:25 Відповісти
Не понятно зачем продавать Землю за теже 1-3 тыс. $ за 1 га,получая в лучшем случае относительно без рисковых 4% в год через ОВГЗ это от 40 до 120 $ в год , когда те же 120 $ и больше до 200 $ можно получить, сдав в аренду, а цена на Землю только будет расти, потому как бутылка водки, бензин и все остальное примерно равны в цене, как и в Польше, а учитывая, что зарабатывать на украинскрй Земле можно столько же как и там, то цена тоже будет расти, а если населению-пайщикам объелениться в кооперативы и сообща выращивать и перерабатывать урожай, то зарабатывать можно от 500 до 1000 $ с 1 га и больше.
Но Зеленский, Поршенко со своми слугами Сороса сами решили зарабатывать на украинской Земле вместо украинцев, даже ветеранов АТО кинули, предварительно ограбив его на сбережения, пенсиях зарплатах, а сами обогатиллись на процентах, покупаая себе мерседесы без пошлинно и другие предметы роскши, переводят награбленное за границу в то время когда украинцы платят за импотный газ, лекарсива по полной программе и перечисляют в страну деньги, а теперь эти делки предлагают народу воспользоваться Конституционным правом продать им свою и госудаства Землю и идти к им в наймыты если еще будет работа или умереть с голоду ,затравленными пистицыдами.
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17.06.2021 13:04 Відповісти
До сих пор не знают полный список паев и их владельцев! нет единого реестра но собираются что то там проверять! просто интересно как проверять! типа а
- "ну скажи у тебя нет больше земли?!"
- "честно слово нет"
- "ну хорошо покупай"
ну другого способа я лично не представляю! нет полного реестра нечего проверять!!
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17.06.2021 13:33 Відповісти
 
 