Приложение "Вдома" больше не понадобится при возвращении из-за границы, – Минцифры

Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения приняли решение о том, что теперь не нужно устанавливать мобильное приложение "Вдома" при возвращении из-за границы в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что соответствующее решение было вызвано тем, что на этой неделе все области Украины перешли в "зеленую" эпидемическую зону, что означает послабление карантинных ограничений.

Приложение запустили в апреле 2020 года. За это время им воспользовались почти 1 млн украинцев.

Им пользовались те, кто возвращался из-за границы в Украину, для прохождения обязательной 14-дневной самоизоляции. Вместе с приложением самоизоляцию можно было пройти в выбранном гражданином месте, а также отправить негативный результат ПЦР-теста для окончания самоизоляции.

В то же время в Минцифры подчеркнули, что "несмотря на то, что приложение сейчас не будет использоваться при пересечении границы в Украины, соблюдение карантинных ограничений остаются необходимым".