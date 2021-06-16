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Кабмин сменил главу предприятия по управлению возвращенными Ахметовым шахтами

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Кабмин сменил главу предприятия по управлению возвращенными Ахметовым шахтами

Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, согласовал назначение Олега Водопьянова исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия "Добропольеуголь-добыча".

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

Олег Водопьянов с 2018 года по январь 2020 года возглавлял госпредприятие "Первомайскуголь", до этого был директором подразделения "Шахта Стаханова" в составе "Красноармейскугля".

Как сообщалось, в начале октября 2020 года Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля".

Для управления возвращенным ДТЭК шахтами Министерство энергетики создало государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча", назначив его руководителем Александра Коваля, который и возглавлял его до последнего времени. Коваль известен как многолетний топ-менеджер угольных предприятий ДТЭК Рината Ахметова: с 2006 года возглавлял "Свердловантрацит" (в 2011 году передано в аренду ДТЭК), в последние годы работал на ПАО "ДТЭК "Павлоградуголь". Был народным депутатом седьмого созыва от Партии регионов.

При этом государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь".

Кроме того, в собственности ДТЭК остались обогатительные фабрики для угля шахт "Добропольеугля". Так, госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" 26 января подписало договор с ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" на обогащение угля шахты "Добропольская" стоимостью 201,4 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Telegram


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