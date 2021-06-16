"Укроборонпром" планирует передать "Мотор Сичи" в лизинг два самолета

Госконцерн "Укроборонпром" планирует подписать с авиакомпанией "Мотор Сич" договор о завершении строительства и передаче в лизинг двух самолетов Ан-140 до конца июня текущего года.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по производству "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в кулуарах конференции "Авиапромышленность Украины 2021", передает Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что мы в ближайшие две недели вместе с представителями "Мотор Сичи" подпишем договор, который поддержит "Укрэксимбанк", и достроим эти два самолета Ан-140, которые дадут толчок развитию авиакомпании и позволят исправить ситуацию на ХГАПП", - сказал он.

По его словам, "Мотор Сич" возьмет эти самолеты в лизинг для обеспечения развития региональных перевозок.

"26 июня мы должны подписать договор на достройку и лизинг двух самолетов Ан-140 вместе с "Укроборонпромом" и харьковским заводом. Это дата, которую установил руководитель "Укроборонпрома", - в свою очередь сообщил вице-президент "Мотор Сичи" Владимир Семенов.

Напомним, 12 мая руководитель концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев утвердил антикризисный план для Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Как сообщалось, в апреле новоназначенный генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) Александр Кривоконь планировал привлечь кредит для того, чтобы частично погасить задолженность по зарплате перед сотруниками, которая превышала 250 млн грн.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие – одно из предприятий авиационной промышленности Украины, специализирующаяся на полном цикле работ по серийному производству, доработке и техническому обслуживанию в процессе эксплуатации произведенных самолетов. С июня 2015 года ХГАПП, уже в состоянии банкротства, вошел в концерн "Укроборонпром". Включен в список предприятий, которые пока не подлежат приватизации. Основная задолженность (65%) госпредприятия – более 2 млрд грн перед госбюджетом – связана с выпуском в 2009 году облигаций на 1,6 млрд грн под государственные гарантии.

Последний самолет предприятие выпустило в 2014 году. По состоянию на начало этого года общая задолженность предприятия составила 4 млрд грн, в том числе перед государством – 2 млрд.