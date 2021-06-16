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Кабмин уволил главу Агентства инфраструктурных проектов

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Кабмин уволил главу Агентства инфраструктурных проектов

Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, уволил Кирилла Хомякова с должности главы Государственного агентства инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект").

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

Исполняющим обязанности главы агентства Кабмин назначил заместителя главы "Укринфрапроекта" Артема Фещенко.

Как сообщалось, Кирилл Хомяков был назначен главой Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины в ноябре 2019 года.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Telegram


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