Кабмин уволил главу Агентства инфраструктурных проектов

Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, уволил Кирилла Хомякова с должности главы Государственного агентства инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект").

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

Исполняющим обязанности главы агентства Кабмин назначил заместителя главы "Укринфрапроекта" Артема Фещенко.

Как сообщалось, Кирилл Хомяков был назначен главой Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины в ноябре 2019 года.