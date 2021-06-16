Кабмин уволил главу Агентства инфраструктурных проектов
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Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, уволил Кирилла Хомякова с должности главы Государственного агентства инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект").
Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.
Исполняющим обязанности главы агентства Кабмин назначил заместителя главы "Укринфрапроекта" Артема Фещенко.
Как сообщалось, Кирилл Хомяков был назначен главой Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины в ноябре 2019 года.
Джерело: Telegram
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