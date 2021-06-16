Товарооборот Украины вырос с начала года на $10,5 миллиарда

В январе-мае 2021 года внешний товарооборот Украины увеличился на 26% или на $10,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до $50,314 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Также отмечается, что экспорт за отчетный период увеличился на 26% – до $24,6 млрд, а импорт – на 27% – до $25,709 млрд.

При этом отрицательно сальдо за первые пять месяцев 2021 года составило $1,1 млрд.

В Гостаможне добавили, что товарооборот Украины и Евросоюза увеличился на 30% – до $20,27 млрд, экспорт – на 35% – до $9,65 млрд, а импорт – на 25% – до $10,62 млрд.

Также увеличились торговые показатели Украины со странами СНГ: общий внешний торговый оборот на 20% – до $6,77 млрд, экспорт – на 10% – до $2,58 млрд, импорт – на 27% – до $4,18 млрд.

С другими странами Украина нарастила товарооборот на четверть – до $23,27 млрд. При этом экспорт вырос на 23% – $12,37 млрд, импорт – на 28% – до $10,89 млрд.