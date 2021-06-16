Кабмин отменил конкурсы на должность главы "Укрпошты"

Кабинет министров внес изменения в правила назначения руководителей крупнейших государственных компаний, исключив необходимость проведения конкурса на должность главы АО "Укрпошта".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в спреду, 16 июня, по процедуре без обсуждения.

Документом вносятся изменения в постановление №777 от 3 сентября 2008 года "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

В частности, отменена необходимость проведения конкурсного отбора на должность главы правления АО "Укрпошта".

Согласно пояснительной записке к проекту документа, изменения разработаны по инициативе Министерства инфраструктуры и с учетом позиции набсовета "Укрпошты".

"Проведение конкурса и установление его результатов займут не меньше полугода, и на протяжении всего этого времени неопределенность с кандидатурой рукововдителя компании может поставить под угрозу стратегическую инвестиционную программу объемом 100 млн евро, направленную на глобальное развитие и современную трансформацию стратегического предприятия", – указывают авторы документа.

При этом отмена конкурса на должность главы "Укрпошты", согласно пояснительной записке, позволит обеспечить "действенный контроль над эффективностью финансово-хозяйственной деятельности общества".

Напомним, "Укрпошту" с июля 2016 года возглавляет Игорь Смелянский. Последний контракт с ним был подписан в 2018 году, срок его действия истекает 30 июня 2021 года..