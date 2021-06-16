Таможенная служба начала оформление "евроблях" по новым временным правилам

Государственная таможенная служба с 15 июня начала оформление ввезенных из-за границы транспортных средств по временной упрощенной процедуре, предусмотренной законами №1402-ІХ и №1403-ІХ от 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за первый день упрощенным порядком таможенного оформления автомобилей такой возможностью воспользовались 60 граждан.

В ведомстве напомнили, что с более подробной информацией о некоторых положениях и алгоритме выполнения гражданами указанных законов можно ознакомиться здесь.

Как сообщалось, 13 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах, принятые Верховной Радой 15 апреля.

Согласно новому временному порядку, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать о 1 тыс. евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.