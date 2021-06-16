Таможенная служба впервые обнародовала данные о конкретных экспортно-импортных операциях
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Государственная таможенная служба открыла данные об экспортно-импортных операциях субъектов внешнеэкономической деятельности в формате открытых данных через АРІ.
Как сообщает пресс-служба ведомства, отныне данные таможенных деклараций (обезличенные) можно легально скачать в режиме реального времени, а также автоматизировать ряд задач по их анализу.
"Данные по конкретным экспортно-импортным операциям – одни из самых закрытых в мире и часто публикуются только как сводные статистические показатели. Украина стала одной из первых стран мира, которая публикует данные по конкретным экспортно-импортным операциям на уровне граф таможенной декларации", – отмечается в сообщении.
В Таможенной службе уточнили, что опубликованные данные включают экспортно-импортные операции, начиная с 13 февраля 2020 года (сейчас это около 4 миллионов операций). Каждая экспортно-импортная операция содержит информацию по 17 графам таможенной декларации.
Кроме того, вскоре планируется обнародовать обезличенную сводную информацию для статистических целей, начиная с 2017 года.
"В Украине длительное время бизнес не имел легального доступа к данным внешнеэкономической деятельности страны в формате открытых данных. Для анализа рынка необходимо было инвестировать время в сбор, подготовку данных и только потом на анализ и принятие решения. В результате предприниматели не могли принимать оперативные и взвешенные решения об открытии и развитии бизнеса в Украине. Теперь первый шаг в открытии данных сделан и ряд задач теперь возможно автоматизировать", – отмечают в Таможенной службе.
Как сообщалось, Кабмин 12 мая предоставил Государственной таможенной службе возможность открыть новые данные – обезличенную информацию о конкретных экспортно-импортных операциях, внесенную декларантами при заполнении таможенных деклараций.
Документом внесены изменения в Положение о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных, благодаря чему будет обнародована следующая информация о конкретных экспортно-импортных операциях:
- заявленный таможенный режим;
- тип декларации;
- сведения об особенностях перемещения, в том числе код процедуры перемещения товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом;
- сведения о наименовании стран отправления и назначения, в том числе код страны назначения или страны отправления/экспорта согласно перечню кодов стран мира для статистических целей, утвержденным в установленном порядке;
- наименование и код товара согласно УКТ ВЭД;
- наименование страны происхождения товаров (при наличии);
- количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и других единицах измерения, в том числе остаток товара по установленной квоте согласно полученной лицензии;
- таможенную стоимость товаров и метод ее определения;
- статистическую стоимость товаров, за исключением случаев, когда статистическая стоимость товаров равна фактурной стоимости товаров;
- сведения, подтверждающие соблюдение установленных законодательством запретов и ограничений относительно перемещения товаров через таможенную границу Украины;
- справочный номер декларации (при наличии);
- информацию о месяце и годе завершения таможенного оформления товаров на основании таких таможенных деклараций.
Будь ласка, зачекайте...
Зарплата в 10 килобаксов в месяц у руководителя антикоррупционного органа єто как-то даже смешно. Есть куча персонажей готовых платить ему столько же в день. Только за то чтоб он ничего не делал.