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Таможенная служба впервые обнародовала данные о конкретных экспортно-импортных операциях

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Таможенная служба впервые обнародовала данные о конкретных экспортно-импортных операциях

Государственная таможенная служба открыла данные об экспортно-импортных операциях субъектов внешнеэкономической деятельности в формате открытых данных через АРІ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отныне данные таможенных деклараций (обезличенные) можно легально скачать в режиме реального времени, а также автоматизировать ряд задач по их анализу.

"Данные по конкретным экспортно-импортным операциям – одни из самых закрытых в мире и часто публикуются только как сводные статистические показатели. Украина стала одной из первых стран мира, которая публикует данные по конкретным экспортно-импортным операциям на уровне граф таможенной декларации", – отмечается в сообщении.

В Таможенной службе уточнили, что опубликованные данные включают экспортно-импортные операции, начиная с 13 февраля 2020 года (сейчас это около 4 миллионов операций). Каждая экспортно-импортная операция содержит информацию по 17 графам таможенной декларации.

Кроме того, вскоре планируется обнародовать обезличенную сводную информацию для статистических целей, начиная с 2017 года.

"В Украине длительное время бизнес не имел легального доступа к данным внешнеэкономической деятельности страны в формате открытых данных. Для анализа рынка необходимо было инвестировать время в сбор, подготовку данных и только потом на анализ и принятие решения. В результате предприниматели не могли принимать оперативные и взвешенные решения об открытии и развитии бизнеса в Украине. Теперь первый шаг в открытии данных сделан и ряд задач теперь возможно автоматизировать", – отмечают в Таможенной службе.

Как сообщалось, Кабмин 12 мая предоставил Государственной таможенной службе возможность открыть новые данные – обезличенную информацию о конкретных экспортно-импортных операциях, внесенную декларантами при заполнении таможенных деклараций.

Документом внесены изменения в Положение о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных, благодаря чему будет обнародована следующая информация о конкретных экспортно-импортных операциях:

  • заявленный таможенный режим;
  • тип декларации;
  • сведения об особенностях перемещения, в том числе код процедуры перемещения товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом;
  • сведения о наименовании стран отправления и назначения, в том числе код страны назначения или страны отправления/экспорта согласно перечню кодов стран мира для статистических целей, утвержденным в установленном порядке;
  • наименование и код товара согласно УКТ ВЭД;
  • наименование страны происхождения товаров (при наличии);
  • количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и других единицах измерения, в том числе остаток товара по установленной квоте согласно полученной лицензии;
  • таможенную стоимость товаров и метод ее определения;
  • статистическую стоимость товаров, за исключением случаев, когда статистическая стоимость товаров равна фактурной стоимости товаров;
  • сведения, подтверждающие соблюдение установленных законодательством запретов и ограничений относительно перемещения товаров через таможенную границу Украины;
  • справочный номер декларации (при наличии);
  • информацию о месяце и годе завершения таможенного оформления товаров на основании таких таможенных деклараций.

Автор: Михайло Орлюк
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16.06.2021 13:39 Відповісти
ты в этом увидел позитив?
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16.06.2021 22:24 Відповісти
Ну и?
Зарплата в 10 килобаксов в месяц у руководителя антикоррупционного органа єто как-то даже смешно. Есть куча персонажей готовых платить ему столько же в день. Только за то чтоб он ничего не делал.
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17.06.2021 08:52 Відповісти
да ладно... базу гтд за любой год со всеми графами можно купить на петровке за 100-200 долл ...
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16.06.2021 17:33 Відповісти
"можно легально скачать" команди ping i version... хоча чого було чекати від цього ганебного сайту
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17.06.2021 17:06 Відповісти
 
 