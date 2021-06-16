Таможенная служба впервые обнародовала данные о конкретных экспортно-импортных операциях

Государственная таможенная служба открыла данные об экспортно-импортных операциях субъектов внешнеэкономической деятельности в формате открытых данных через АРІ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отныне данные таможенных деклараций (обезличенные) можно легально скачать в режиме реального времени, а также автоматизировать ряд задач по их анализу.

"Данные по конкретным экспортно-импортным операциям – одни из самых закрытых в мире и часто публикуются только как сводные статистические показатели. Украина стала одной из первых стран мира, которая публикует данные по конкретным экспортно-импортным операциям на уровне граф таможенной декларации", – отмечается в сообщении.

В Таможенной службе уточнили, что опубликованные данные включают экспортно-импортные операции, начиная с 13 февраля 2020 года (сейчас это около 4 миллионов операций). Каждая экспортно-импортная операция содержит информацию по 17 графам таможенной декларации.

Кроме того, вскоре планируется обнародовать обезличенную сводную информацию для статистических целей, начиная с 2017 года.

"В Украине длительное время бизнес не имел легального доступа к данным внешнеэкономической деятельности страны в формате открытых данных. Для анализа рынка необходимо было инвестировать время в сбор, подготовку данных и только потом на анализ и принятие решения. В результате предприниматели не могли принимать оперативные и взвешенные решения об открытии и развитии бизнеса в Украине. Теперь первый шаг в открытии данных сделан и ряд задач теперь возможно автоматизировать", – отмечают в Таможенной службе.

Как сообщалось, Кабмин 12 мая предоставил Государственной таможенной службе возможность открыть новые данные – обезличенную информацию о конкретных экспортно-импортных операциях, внесенную декларантами при заполнении таможенных деклараций.

Документом внесены изменения в Положение о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных, благодаря чему будет обнародована следующая информация о конкретных экспортно-импортных операциях: