S&P улучшило прогноз по кредитному рейтингу "Укрзализныци" (обновлено)

Одно из ведущих рейтинговых агентств Standard & Poor's изменило прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" с "негативного" на "позитивный".

Как сообщает пресс-служба украинской компании, это указывает на позивное влияние на инвестиционную привлекательность общества недавней транзакции по управлению финансовым долгом.

"В сообщении агентства отмечается, что позитивный прогноз отображает потенциал для повышениякредитного рейтинга после рефинансирования задолженности, которая подлежит погашению в ближайшие 12 месяцев, а также об исключении рейтинга из списка CreditWatch, что в свою очередь было индикатором ожидания дальнейших шагов компании по управлению долгом", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

В сообщении S&P отмечается, изменения прогноза по рейтингу "Укрзализныци" связано с достигнутой компанией в мае договоренности об изменении графика погашения долга перед АО "Сбербанк", передает Интерфакс-Украина.

При этом S&P акцентирует внимание на значительные инвестиционные потребности "Укрзализныци".

"Мы прогнозируем капвложения в 2021 году в размере от 10 до 15 млрд грн, по сравнению с потенциальными инвестиционными потребностями до 27 млрд грн и капитальными затратами на техническое обслуживание до 6 млрд грн. Фактические инвестиции также будут зависеть от постоянной государственной поддержки. "Укрзализныця" ожидает финансирования из госбюджета в размере 4 млрд грн в 2021 году", – указывают аналитики агентства.

S&P также отмечает, что показатели кредитоспособности "Укрзализныци" начали восстанавливаться после слабого 2020 года, но операционная среда остается сложной.

"Позитивный прогноз отражает возможность повышения рейтинга, если "Укрзализныця" улучшит свою позицию ликвидности за счет выделения нового финансирования для инвестиционных нужд и в случае завершения реструктуризации местных займов с VRGP (инвестиционный фонд VR Global Partners, L.P., – ред.)", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" подписала соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменения графика погашения задолженности перед с отсрочкой выплаты основной суммы долга до конца года.

Кредит от этого банка были привлечены железными дорогами Украины с целью финансирования подготовки инфраструктуры к проведению финальной части чемпионата Украины по футболу "Евро-2012".