Фонд госимущества перенес приватизацию шести облэнерго и ОПЗ на 2022 год

Приватизация шести облэнерго, оставшихся в собственности государства, и Одесского припортового завода (ОПЗ) перенесена со второго полугодия 2021 года на первое полугодие 2022 года.

Об этом на всеукраинском форуме "Украина. 30. Экономика без олигархов" сообщил замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко, передает Интерфакс-Украина.

Согласно представленному им обновленному графику, конкурсы по продаже облэнерго должны состояться в феврале следующего года, а к концу апреля – ОПЗ, а приватизация "Центрэнерго" должна состояться в первом квартале 2022 года.

По словам Елейко, в конце лета 2021 года планируется конкурс по продаже Объединенной горно-химической компании, к концу сентября - Первого Киевского машиностроительного завода (ранее – завод "Большевик"), а к концу ноября – столичного "Президент-отеля".

По словам исполнительного директора UkraineInvest Сергея Цивкача, стартовая цена завода "Большевик" на приватизационном аукционе определена в $45-55 млн, начальная цена "Президент-отеля" – $12 млн, "Президент-отеля" – $15 млн.