Региональные сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

С 15 на 16 июня розничные цены на сжиженный газ продолжили снижение, преимущественно в региональных сетях АЗС, – средние цены по стране опустились на 2 копейки – до 15,6 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на 60 копеек и 10 копеек автогаз подешевел в сетях Luxwen и Mango, до 15,19 грн/л и 14,97 грн/л соответственно. Сеть Chipo опустила цены в среднем на 6 копеек – до 15,34 грн/л.

На станциях сети "БРСМ-Нафта" в Днепропетровской области продукт подешевел на 60 копеек до 14,99 грн/л. При этом в Киевской и Сумской областях ценники на "БРСМ" опустились на 10 копеек – до 15,39 и 15,89 грн/л соответственно.

Моtto снизила цену автогаза на 40 копеек и на 10 копеек в Днепропетровской (до 14,88 грн/л) и Киевской областях (до 15,18 грн/л).