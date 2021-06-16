Украинские хакеры нанесли компаниям из Южной Кореи и США убытков на $500 миллионов, – прокуратура

В ходе совместной международной спецоперации правоохранители Кореи, США и Украины разоблачили группу хакеров, которая распространяла вирус-шифровщик и нанесла иностранным компаниям убытки на общую сумму около $500 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, группа лиц, которая действует в Украине, атаковала в 2019 году вирусом-шифровщиком Clop четыре корейские компании, в результате чего было заблокировано 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников.

В 2021 году группировка совершила атаку и зашифровала персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы университета Стенфорда, Университета Мериленда и Университета Калифорнии в США.

За дешифровку информации хакеры получали выкуп в криптовалюте, а в случае неуплаты, угрожали опубликовать конфиденциальные данные потерпевших.

Во время 24 обысков в Киеве и области по местам проживания шести членов группы правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, 8 автомобилей, около $58 тыс., 3 тыс. евро, более 1,5 млн грн наличными, а также документацию с доказательствами противоправной деятельности.