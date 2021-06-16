Набсовет "Нафтогаза" рассмотрит вопрос отстранения Витренко из-за предписания НАПК (обновлено)

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом говорится в заявлении главы набсовета, передает пресс-служба "Нафтогаза".

"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", – заявила Споттисвуд.

Глава набсовета отметила, что уже обсудила сложившуюся ситуацию с премьер-министром и министром юстиции и ожидает от правительства, как акционера "Нафтогаза", окончательного решения в ближайшее время.

"Премьер-министр обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня", – добавила Споттисвуд.

В то же время председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что наблюдательный совет информацию о предписании НАПК с ним не обсуждал.

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Как сообщалось, ранее глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков внес в Кабинет министров предписание об устранении нарушений ст. 26 закона "О предотвращении коррупции", в котором требуется отменить назначение Юрия Витренко на должность главы правления НАК "Нафтогаз" как незаконное.

НАПК указывает, что положения закона о предотвращении коррупции предусматривают, что после увольнения с публичной должности в течение года лице не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые она могла влиять, когда работала на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько лицо проработало на должности до увольнения.

В НАПК подчеркнули, что такое нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией. По результатам мониторинга агентства относительно назначения бывшего заместителя министра энергетики Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза", указанная норма была нарушена.

В то же время сам глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал предписание главы НАПК незаконным и предвзятым, а также примером "выборочного правосудия". В свою очередь министр юстиции Денис Малюська пообещал, что предписание главы НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.