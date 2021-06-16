Минобороны передаст на приватизацию три отеля

Министерство обороны Украины передаст из своего портфеля активов три гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге Фонду государственного имущества (ФГИ) для дальнейшей приватизации.

Об этом во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, речь о гостиницах "Власта" во Львове, "Козацкий" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге.

"Благодарим министра обороны, письма уже направлены в Фонд, и надеюсь, что в ближайшее время эти объекты уйдут на приватизацию", – сказал он.

По его словам, указанные гостиницы являются неприбыльными.

Ранее сообщалось, что общая кредиторская задолженность государственных предприятий, подконтрольных Министерству обороны, в 2020 году достигла 715,6 млн грн. Среди наибольших должников предприятия торговли, лесхозы и отели. В частности, отель "Козацкий", расположенный на Майдане Независимости в Киеве задолжал более 10 млн грн.