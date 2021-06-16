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Нацкомиссия повысила максимальные цены на рынке электроэнергии (обновлено)

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Нацкомиссия повысила максимальные цены на рынке электроэнергии (обновлено)

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) увеличила максимальные предельные цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР).

Соответствующее решение было принято во время заседания 16 июня, передает Интерфакс-Украина.

"Мы идем путем либерализации, чтобы рынок получал правильные ценовые сигналы", − сказал на заседании председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Согласно соответствующему постановлению комиссии, предельная максимальная цена электроэнергии будет определяться как производная максимального значения из средних оптовых рыночных цен э/э в часы минимальной или максимальной нагрузки за последние три календарных месяца до даты начала работы РСВ и ВСР (март-май 2019) и фактических месячных значений индекса цен производителей промышленной продукции в пределах Украины за июль 2019-май 2021 года.

Регулятор принял решение "до момента принятия постановления НКРЭКУ "Об утверждении Методики установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке и внесении изменений в некоторые постановлений НКРЭКУ".

Согласно обоснованию комиссии к принятому решению, "с целью обеспечения безубыточной деятельности участников рынка, в частности производителей электрической энергии, в том числе, с целью проведения ремонтной кампании и обеспечения запасов угля в необходимых для прохождения ОЗП 2021/2022 гг. объемах, возникает необходимость осуществить пересмотр уровня ценовых ограничений на РСВ и ВСР в торговой зоне "ОЭС Украины" в сторону увеличения".

Как отмечает госпредприятие "Оператор рынка", с 18 июня на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке будут действовать такие предельные цены:

  • для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00): "ОЭС Украины" – 1 243,71 грн/МВт-ч (без НДС), "Остров Бурштынской ТЭС" – 959,12 грн/МВт-ч (без НДС);
  • для часов максимальной нагрузки (c 07:00 до 23:00): "ОЭС Украины" – 2 655,99 грн/МВт-ч (без НДС), "Остров Бурштынской ТЭС" – 2 048, 23 грн/МВт-ч (без НДС).

Ранее сообщалось, что во время совещания по проблемным вопросам на рынке под руководством первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко обсуждалось "наличие системного профицита предложений электрической энергии на рынке "на сутки вперед", который влияет на ценовые индикативы на рынке.

"Анализ рынка показывает, что профицит электроэнергии возник за счет сезонного снижения потребления, существенного роста притока воды в р. Днепр, что привело к увеличению предложения электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, а также увеличением выработки электроэнергии из возобновляемых источников. Ожидаем оперативного просмотра прогнозного баланса, который разрабатывается НЭК "Укрэнерго" и утверждается Минэнерго", – говорилось в сообщении НКЭКУ по итогам совещания.

В связи с этим регулятор планировал на заседании 16 июня обсудить проекты необходимых решений, в частности, возможности пересмотра ценовых ограничений на рынке.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+15
Нацкомиссия увеличила максимальное ограничение цен электроэнергии - Цензор.НЕТ 2775Нацкомиссия увеличила максимальное ограничение цен электроэнергии - Цензор.НЕТ 7948Нацкомиссия увеличила максимальное ограничение цен электроэнергии - Цензор.НЕТ 5439
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16.06.2021 12:06
+13
зебаранов будут стрич наголо , пришла пора
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16.06.2021 11:55
+9
Епоха бідності закінчилась - настає епоха жебрацтва.
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16.06.2021 14:47
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зебаранов будут стрич наголо , пришла пора
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16.06.2021 11:55 Відповісти
...почнуть з прахаботів Нацкомиссия повысила максимальные цены на рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 3419
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16.06.2021 15:22 Відповісти
Нацкомиссия увеличила максимальное ограничение цен электроэнергии - Цензор.НЕТ 2775Нацкомиссия увеличила максимальное ограничение цен электроэнергии - Цензор.НЕТ 7948Нацкомиссия увеличила максимальное ограничение цен электроэнергии - Цензор.НЕТ 5439
показати весь коментар
16.06.2021 12:06 Відповісти
Епоха бідності закінчилась - настає епоха жебрацтва.
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16.06.2021 14:47 Відповісти
"Согласно соответствующему постановлению комиссии, предельная максимальная цена электроэнергии будет определяться как производная максимального значения из средних оптовых рыночных цен э/э в часы минимальной или максимальной нагрузки за последние три календарных месяца до даты начала работы РСВ и ВСР (март-май 2019) и фактических месячных значений индекса цен производителей промышленной продукции в пределах Украины за июль 2019-май 2021 года."
***
Перекладаю людською мовою -Народ, готуй бабло, вас будуть дерти, як Сидор сидорову козу.
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16.06.2021 15:21 Відповісти
на олигархов работают и рэкетом занимаются над нищим народом.
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16.06.2021 15:30 Відповісти
лібералізуйте падли зарплату....
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16.06.2021 18:27 Відповісти
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) увеличила максимальные предельные цены на рынке электроэнергии Источник: https://biz.censor.net/n3271739

АГОВ ! ЗеЛЕНОФІЛИ ВИ РАДІ СВОМУ ВИБОРУ ВЕСНОЮ 2019 ГО ? Нацкомиссия повысила максимальные цены на рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 8775
ПРОГОЛОСУЙТЕ ЩЕ РАЗ ЗА ЗеКЛОУНА, ХАЙ ВАМ ЩЕ У ДВА РАЗИ
ПІДНІМЕ КОМУНАЛЬНІ ТАРИФИ ЩОБ ЦІНИ ЗРІВНЯЛИСЬ З НІМЕЧЧИНОЮ ))))
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16.06.2021 19:17 Відповісти
Нацкомиссия повысила максимальные цены на рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 7568
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16.06.2021 19:18 Відповісти
народ уже потянулся к природным источникам тепла и освещения - кустам и деревьям, пора бы вводить цены на охапку хвороста и направлять нацгвардию в леса и парки
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17.06.2021 00:11 Відповісти
всё на благо зелебобиков))) пришло время всем стадом скинуться на второй замок дяди ахмэта))
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17.06.2021 10:57 Відповісти
 
 