Нацкомиссия повысила максимальные цены на рынке электроэнергии (обновлено)

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) увеличила максимальные предельные цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР).

Соответствующее решение было принято во время заседания 16 июня, передает Интерфакс-Украина.

"Мы идем путем либерализации, чтобы рынок получал правильные ценовые сигналы", − сказал на заседании председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Согласно соответствующему постановлению комиссии, предельная максимальная цена электроэнергии будет определяться как производная максимального значения из средних оптовых рыночных цен э/э в часы минимальной или максимальной нагрузки за последние три календарных месяца до даты начала работы РСВ и ВСР (март-май 2019) и фактических месячных значений индекса цен производителей промышленной продукции в пределах Украины за июль 2019-май 2021 года.

Регулятор принял решение "до момента принятия постановления НКРЭКУ "Об утверждении Методики установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке и внесении изменений в некоторые постановлений НКРЭКУ".

Согласно обоснованию комиссии к принятому решению, "с целью обеспечения безубыточной деятельности участников рынка, в частности производителей электрической энергии, в том числе, с целью проведения ремонтной кампании и обеспечения запасов угля в необходимых для прохождения ОЗП 2021/2022 гг. объемах, возникает необходимость осуществить пересмотр уровня ценовых ограничений на РСВ и ВСР в торговой зоне "ОЭС Украины" в сторону увеличения".

Как отмечает госпредприятие "Оператор рынка", с 18 июня на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке будут действовать такие предельные цены:

для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00): "ОЭС Украины" – 1 243,71 грн/МВт-ч (без НДС), "Остров Бурштынской ТЭС" – 959,12 грн/МВт-ч (без НДС);

для часов максимальной нагрузки (c 07:00 до 23:00): "ОЭС Украины" – 2 655,99 грн/МВт-ч (без НДС), "Остров Бурштынской ТЭС" – 2 048, 23 грн/МВт-ч (без НДС).

Ранее сообщалось, что во время совещания по проблемным вопросам на рынке под руководством первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко обсуждалось "наличие системного профицита предложений электрической энергии на рынке "на сутки вперед", который влияет на ценовые индикативы на рынке.

"Анализ рынка показывает, что профицит электроэнергии возник за счет сезонного снижения потребления, существенного роста притока воды в р. Днепр, что привело к увеличению предложения электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, а также увеличением выработки электроэнергии из возобновляемых источников. Ожидаем оперативного просмотра прогнозного баланса, который разрабатывается НЭК "Укрэнерго" и утверждается Минэнерго", – говорилось в сообщении НКЭКУ по итогам совещания.

В связи с этим регулятор планировал на заседании 16 июня обсудить проекты необходимых решений, в частности, возможности пересмотра ценовых ограничений на рынке.