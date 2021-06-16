Словения объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране

В Министерстве здравоохранения Словении объявили об окончании эпидемии коронавирусной болезни в стране.

Об этом заявил глава ведомства Янез Поклукар в видеообращении в Twitter.

По его словам, с 16 июня эпидемия COVID-19 формально заканчивается, однако борьба с инфекцией продолжается.

При этом, министр обратил внимание, что вакцинация по-прежнему остается ключевой мерой контроля эпидемии.

"Будущее Евросоюза основано на солидарности и сотрудничестве с общими ценностями и целями вакцинации", – добавил он.

Накануне в Словении отменили чрезвычайное положение, объявленное из-за пандемии.