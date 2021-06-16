Bank of America не видит оснований для дальнейшего укрепления гривни

Аналитики Bank of America (BofA) Global Research не ожидают дальнейшего номинального укрепления гривни.

Об этом говорится в исследовании BofA, передает Интерфакс-Украина.

"Мы по-прежнему конструктивны в отношении Международного валютного фонда, но не ожидаем дальнейшего номинального укрепления гривни, особенно учитывая сезонность курса в третьем квартале", – указано в сообщении.

Как сообщалось, 14 июня курс гривни впервые за год превысил отметку 27 грн/$, но во второй половине дня 15 июня он ослабился до уровня 27,03 грн/$.

Национальный банк с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $375 млн, тогда как курс гривни за неделю укрепился с 27,2914 грн/$ в начале недели до 27,0404 грн/$ по итогам торгов в пятницу.