Кабмин разработал законопроект о развитии сельского туризма

Кабинет министров разработал законопроект, необходимый для развития сельского туризма в Украине.

Документ с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля размещен на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия для обсуждения, после чего будет передан на голосование в Верховную Раду, передает УНИАН.

Законопроект регулирует вопросы развития сферы услуг сельского туризма и определяет общие правовые, организационные и социально-экономические основы деятельности работников этой сферы.

Также вносятся изменения в закон "О туризме", где появятся новые сроки: "сельское гостеприимство", "услуги сельского гостеприимства", "сельская усадьба", "турист и/или гости сельской усадьбы", "сельский хозяин". Также документом вносятся дополнения в части регулирования предоставления услуг сельского гостеприимства.

Отмечается, что реализация законопроекта обеспечит дальнейшее развитие сельского туризма в Украине, устанавливает основы рационального использования природных, рекреационных ресурсов сельских территорий и регулирует отношения, связанные с организацией и предоставлением услуг сельского гостеприимства, направленных на развитие сельских общин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал строительство 1600 инфраструктурных проектов в рамках программы "Новое село", которая рассчитана на 9-10 лет.