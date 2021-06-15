Украина присоединится к консультационному центру по вопросам права ВТО

Верховная Рада ратифицировала Протокол о присоединении Украины к Соглашению о создании Консультационного центра по вопросам права ВТО (законопроект №0096).

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

"Присоединение к Консультационному центру по вопросам права ВТО позволит получать бесплатные юридические консультации по вопросам торгового права, что усилит кадровую и институциональную способность Украины для защиты национальных интересов государства в рамках ВТО", – прокомментировал заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Необходимость присоединения к соглашению и приобретения Украиной членства в КЦП ВТО обуславливается распространенной в последние годы практикой применения тарифных и нетарифных барьеров в торговле в отношении товаров происхождением из Украины. Членство в КЦП ВТО будет способствовать разрешению споров в рамках ВТО, снизит расходы бюджетных средств по этим вопросам и будет способствовать защите национальных интересов Украины.

В частности, Украина будет получать консультации юристов, работающих в штате КЦП ВТО, и внешних советников, перечень которых включает более 30 всемирно известных юридических фирм.

Протокол вступает в силу на 30 день с даты принятия его на хранение в депозитарии.

DRM ВТО – международная организация, образованная в 2001 году с целью оказания помощи развивающимся странам, для обеспечения надлежащей реализации их прав и интересов как членов Всемирной организации торговли. На сегодня членами КЦП ВТО являются 12 развитых стран и 36 развивающихся членов ВТО.

Ранее, как сообщалось, более 90 членов Всемирной торговой организации, в том числе Украина, поддержали декларацию членов ВТО по микро-, малым и средним предприятиям.

Целью документа является содействие микро-, малым и средним предприятиям в более активном участии в международной торговле, преодолении препятствий, с которыми сталкиваются такие компании в процессе выхода на внешние рынки, а также восстановлении от последствий ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.