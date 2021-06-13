Украина готова обсуждать компенсации за ввод "Северного потока-2", – Кулеба

Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Deutsche Welle.

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - отметил Кулеба.

Как сказал Кулеба, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода "существенно возросла". По его словам, для Украины газопровод составляет прежде всего угрозу безопасности.

"Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", - отметил министр.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита Большой семерки в Великобритании отметила, что оба лидера были едины во мнении, что сохранение транзита газа через Украину является "жизненно важным и непременным".

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 июня сообщил, что Вашингтон и Берлин обсуждают варианты смягчения последствий введения в действие газопровода. По его словам, один из вариантов, который Вашингтон обсуждает с европейскими партнерами, - гарантировать, что Украина будет продолжать получать сборы за транзит газа в течение "многих лет в будущем".

Представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил 10 июня, что администрация президента США Джо Байдена и в дальнейшем будет вводить санкции против компаний и физических лиц, занимающихся деятельностью, подпадающей под ограничения из-за строительства газопровода "Северный поток-2". По его словам, целью санкций Вашингтона является не допустить, чтобы Россия могла использовать энергетику как средство давления на Украину или другие страны в этом регионе.

25 мая Байден пояснил, что его администрация решила не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG - оператора проекта "Северный поток-2", а также ее генерального директора Маттиаса Варнига, так как газопровод уже практически достроен и штрафные санкции на данном этапе стали бы "контрпродуктивными". Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами".