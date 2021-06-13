В Украине за сутки было привито от коронавируса 34 870 человек

В Украине за сутки, 12 июня, было привито от коронавируса 34 870 человек. Одну дозу получили 28 384 человека, полностью иммунизированы - 6 486 человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Telegram.

В течение суток работали: 257 мобильных бригад и 370 пунктов прививки.

По состоянию на 13 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 683 456 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 459 376 человек, из них получили 1 дозу - 1 459 374 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 696 280 прививок.

Ранее сообщалось, что 12-13 июня 2021 года более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава.