В Украине предлагают закрепить за компаниями и ФЛП обязательный электронный адрес

Обязать юрлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП) иметь обязательный электронный адрес, в том числе для официальной переписки с ними судов и органов власти, предлагает группа из 12 народных депутатов, в том числе глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин (правящая фракция "Слуга народа").

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании электронных адресов" №3860-д зарегистрирован в Раде 7 июня, передает Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, основной целью документа является уменьшение бюрократической нагрузки и повышение эффективности ведения судебных процессов со всеми участниками. По мнению законодателей, законопроект позволит сэкономить бюджетные средства и ускорит коммуникацию между всеми субъектами хозяйственной деятельности, судами и органами власти.

Документ предусматривает, что в течение шести месяцев со дня его вступления в силу юрлица и ФЛП обязаны внести в единый госреестр (ЕГРПОУ) адрес своей электронной почты.