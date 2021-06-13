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В Украине предлагают закрепить за компаниями и ФЛП обязательный электронный адрес

В Украине предлагают закрепить за компаниями и ФЛП обязательный электронный адрес

Обязать юрлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП) иметь обязательный электронный адрес, в том числе для официальной переписки с ними судов и органов власти, предлагает группа из 12 народных депутатов, в том числе глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин (правящая фракция "Слуга народа").

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании электронных адресов" №3860-д зарегистрирован в Раде 7 июня, передает Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, основной целью документа является уменьшение бюрократической нагрузки и повышение эффективности ведения судебных процессов со всеми участниками. По мнению законодателей, законопроект позволит сэкономить бюджетные средства и ускорит коммуникацию между всеми субъектами хозяйственной деятельности, судами и органами власти.

Документ предусматривает, что в течение шести месяцев со дня его вступления в силу юрлица и ФЛП обязаны внести в единый госреестр (ЕГРПОУ) адрес своей электронной почты.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
законопроєкт (1662) інтернет (1319) підприємці (243)


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Давно пора! Диджитализация в разгаре. Однако , когда я коснулась вопроса коммуникации с Водафоном , то оказалось , что у этого МОНСТРА отсутствует е-мейл для клиентов! Пришлось тратится на почтовые услуги. Так то они ценят нас , клиентов, физических лиц. А свои систематические подьемы тарифов осуществляют регулярно путем рассылки смс , в которых , в нарушение существующих правил , совершенно не указывают срок действия этих самых новых тарифов, меняя их по два раза в году , как перчатки, по своему усмотрению!
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13.06.2021 18:37 Відповісти
Попробуйте вступить в переписку с ублюдочной авиа-гоп-компанией МАУ. Узнаете, что на вопросы, заданные в форме на сайте вообще никто не отвечает; на адрес [email protected] писать тоже бесполезно. Однако, их главный аферист Дыхне продолжает пиариться и делать вид, что это единственно правильная компания в Украине.
Подонок остается подонком.
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13.06.2021 21:22 Відповісти

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