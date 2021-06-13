Amazon грозит $425 миллионов штрафа за нарушения практик в сфере защиты данных

Американскому интернет-ритейлеру Amazon.com Inc. грозит штраф в размере $425 млн за нарушение европейских практик в сфере защиты данных.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, передает Интефакс-Украина.

Такое решение, по словам источников, приняла Национальная комиссия по защите данных Люксембурга (CNPD) - основной регулирующий орган для Amazon в Европе, поскольку штаб-квартира компании находится именно в Люксембурге.

Регулятор обвиняет Amazon в нарушении Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) Евросоюза в части сбора и использования пользовательской информации. Обвинения не касаются облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), отметил один из источников.

Для того, чтобы решение CNPD вступило в силу, оно должно получить одобрение регуляторов остальных 26 стран Евросоюза. Штраф в размере $425 млн станет крупнейшим в ЕС за нарушения в сфере защиты данных.