Украина и Молдова усилят обмен данными для противодействия трансграничным преступлениям

Служба безопасности Украины и Служба информации и безопасности Молдовы договорились об усилении сотрудничества по обмену данными и анализу рисков на государственной границе.

Об этом шла речь на трехсторонней встрече спецслужб и миссии Европейского союза по приграничной помощи Республике Молдова и Украине (EUBAM).

В частности, участники обсудили методы противодействия трансграничной преступности и незаконному обороту огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, прекурсоров, табачных изделий.

"Эта трехсторонняя встреча активизирует обмен информацией и повысит эффективность реагирования на вызовы, с которыми обе службы сталкиваются на молдавско-украинской границе. В то же время я хотел бы еще раз подчеркнуть готовность EUBAM предоставлять стратегическую, аналитическую и оперативную поддержку", - подчеркнул глава Миссии EUBAM генерал Славомир Пихор.

Сотрудники СБУ привлекаются к проведению совместных спецопераций вместе с правоохранителями Молдовы и ЕС, являются участниками других трансграничных рабочих групп. Кроме того, СБУ входит в межведомственную региональную аналитическую группу по регулярной оценке рисков и угроз в Одесском регионе.

Миссия EUBAM начала свою деятельность 1 декабря 2005 года, чтобы сотрудничать с Молдовой и Украиной над приведением стандартов и процедур охраны границы, таможенного дела и торговли в соответствие с теми, которые действуют в странах-членах ЕС. Сотрудничество СБУ с EUBAM началась с декабря 2006 года.

Миссия EUBAM не только мониторит риски, в том числе на приднестровском участке границы, но и оказывает консультативную помощь правоохранительным органам в части противодействия контрабанде, нелегальной миграции и торговли людьми.