До конца июня в Украине будет 3,9 миллиона доз вакцин от COVID-19, – Ляшко

До конца месяца Украина будет иметь 3,9 млн доз вакцин от коронавирусной болезни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает НВ.

Он отметил, что поставки вакцин продолжаются.

"На данный конкретный момент времени я сейчас не скажу цифру, но в июне со всеми поставками, которые у нас доезжают, то это будет 3,9 миллиона доз вакцины. Просто почему я не говорю сейчас? Потому что у нас начался привоз Pfizer, из 473 тысяч доз уже было две поставки по 117 тысяч доз, и за средства государственного бюджета также закуплена вакцина Pfizer, 500 тысяч доз. Она начала приезжать, каждую среду они поставляют около 60 тысяч доз, поэтому просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", – сказал министр в интервью изданию.

Напомним, 12-13 июня 2021 более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава.

Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.