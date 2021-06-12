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До конца июня в Украине будет 3,9 миллиона доз вакцин от COVID-19, – Ляшко

До конца июня в Украине будет 3,9 миллиона доз вакцин от COVID-19, – Ляшко

До конца месяца Украина будет иметь 3,9 млн доз вакцин от коронавирусной болезни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает НВ.

Он отметил, что поставки вакцин продолжаются.

"На данный конкретный момент времени я сейчас не скажу цифру, но в июне со всеми поставками, которые у нас доезжают, то это будет 3,9 миллиона доз вакцины. Просто почему я не говорю сейчас? Потому что у нас начался привоз Pfizer, из 473 тысяч доз уже было две поставки по 117 тысяч доз, и за средства государственного бюджета также закуплена вакцина Pfizer, 500 тысяч доз. Она начала приезжать, каждую среду они поставляют около 60 тысяч доз, поэтому просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", – сказал министр в интервью изданию.

Напомним, 12-13 июня 2021 более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава.

Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Автор: 

Джерело:  НВ
вакцина (889) МОЗ (1438) Ляшко Віктор (111) коронавірус (3209)


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В Киеве нет обещанной записи на вакцинацию через HELSI - ни на вс 20.06, ни на сб 26.06. Всего один центр на весь Киев (вместо 10 / в каждом р-не), и даже в одном центре не могут нормально организовать процесс... Хватит раскачиваться и цеплять себе незаслуженные награды! Пора начинать реальную вакцинацию, как весь нормальный мир. Неск. тысяч уколов - это НЕ МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ! Массово вакцинируют по неск. млн. чел. в день (США, Индия, Китай,...), т.е., больше, чем ВСЯ УКРАИНА ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА!!!
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13.06.2021 16:28 Відповісти
Переболела коронавирусом, наслышана о последствиях этого заболевания, поэтому прошла программу реабилитации после пневмонии https://mind-stimulation.com/programmy-reabilitacii-posle-pnevmonii-kiev/ а теперь не знаю, есть ли смысл вакцинироваться. Кто-то уже прививался после того как переболел коронавирусом? Какие ощущения, были ли осложнения после прививки? В СМИ много разной информации, но хотелось бы услышать реальные отзывы.
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18.06.2021 12:28 Відповісти

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