Пограничники обнаружили 400 ящиков контрабандных сигарет среди замороженных вишен

На пункте пропуска "Порубное" сотрудники пограничной службы остановили грузовик, следовавший в Румынию.

Как сообщает в Государственной пограничной службе, за рулем находился гражданин Украины.

Отмечается, что товар нашли во время осмотра грузового авто "ДАФ". По документам, водитель перевозил замороженную вишню. Однако, во время осмотра среди коробок с ягодами обнаружили около 400 ящиков с табачными изделиями.

Стоимость и точное количество товара устанавливается.