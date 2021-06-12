Пограничники обнаружили 400 ящиков контрабандных сигарет среди замороженных вишен
На пункте пропуска "Порубное" сотрудники пограничной службы остановили грузовик, следовавший в Румынию.
Как сообщает в Государственной пограничной службе, за рулем находился гражданин Украины.
Отмечается, что товар нашли во время осмотра грузового авто "ДАФ". По документам, водитель перевозил замороженную вишню. Однако, во время осмотра среди коробок с ягодами обнаружили около 400 ящиков с табачными изделиями.
Стоимость и точное количество товара устанавливается.
Джерело: Госпогранслужба
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль