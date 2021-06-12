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Пограничники обнаружили 400 ящиков контрабандных сигарет среди замороженных вишен

Пограничники обнаружили 400 ящиков контрабандных сигарет среди замороженных вишен

На пункте пропуска "Порубное" сотрудники пограничной службы остановили грузовик, следовавший в Румынию.

Как сообщает в Государственной пограничной службе, за рулем находился гражданин Украины.

Отмечается, что товар нашли во время осмотра грузового авто "ДАФ". По документам, водитель перевозил замороженную вишню. Однако, во время осмотра среди коробок с ягодами обнаружили около 400 ящиков с табачными изделиями.

Стоимость и точное количество товара устанавливается.

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Джерело:  Госпогранслужба
контрабанда (245) прикордонники (46) Румунія (297) цигарки (352)


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