Корейская Caris построит в Украине завод по изготовлению экологических дорожных ограждений

Компания Caris, ведущий южнокорейских производитель дорожной инфраструктуры, планирует строительство завода в Украине, который будет изготовлять экологические дорожные отбойники из переработанного пластика.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи заместительницы министра экономики Ирины Новиковой и президентом компании Caris Co., Ltd. Ю Чеол, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Надеемся, что данный проект сможет воспользоваться новой государственной поддержкой инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так как предусматривает $60 млн инвестиций и создание новых рабочих мест. Для нас важны проекты, которые учитывают вопрос экологии", – подчеркнула Новикова.

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Как сообщалось, в июле 2020 года представители Государственного космического агентства (ГКАУ), завода "Южмаш" и южнокорейской группы Caris подписали план реализации проекта "Производство электробусов на ГП "Южмаш".

По данным Государственного космического агентства, Caris планирует заказать на "Южмаше" 5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 млрд грн со сроками производства до 2023 года.

Корейская группа Caris уже реализует проекты по развитию дорожной инфраструктуры в Украине. В частности, ей принадлежит ООО "Карис Украина" и ООО "Карис Украина Дорстрой 2", которое интересовалось возможностью участия в тендерах на ремонт дорог.

Южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, строительные, логистические компании, производство инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D центр, который обладает запатентованными инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.