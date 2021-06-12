"Укрзализныця" назначила еще три поезда из столицы

АО "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом назначила поезда из Киева в Рахов, Каменец-Подольский и Ковель.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что ночной скорый фирменный поезд № 243/244 Киев-Рахов-Киев будет курсировать через день из Киева с 17 июня по нечетным числам, а из Рахова – с 18 июн по четным.

Также с 17 июня начнет курсирование ночной скорый фирменный поезд № 139/140 Киев-Каменец-Подольский- Киев. Он будет отправляться из Киева по нечетным числам, в обратном направлении – с 18 июня по четным.

Кроме того, "Укразализныця" назначает дополнительный поезд № 202/201 Ковель-Киев, который отправиться из Ковеля 17 июня в 22:25 и прибудет в Киев в 08:37. В обратном направлении начнет рейс 18 июня в 23:10 и прибудет в Ковель в 08:18.