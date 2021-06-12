Минобороны США выделило Украине $150 миллионов военной помощи

Министерство обороны США подтвердило выделение дополнительных $150 млн помощи Украине для укрепления обороноспособности.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине в Twitter.

"Новый пакет в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине на $150 млн, в т.ч. обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить её границы и улучшить взаимодействие с НАТО", – говорится в сообщении.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Таран назвал решение США своевременным и обоснованным.

"Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управления подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы. Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и эвакуации раненых с поля боя, а также подготовке и оборудовании для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины", – цитирует его пресс-служба украинского Минобороны.

Напомним, пакет помощи Украине на сумму $125 млн для инициативы по содействию безопасности Украины также включает в себя два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV. На сегодняшний день США передали в общей сложности восемь таких катеров.

Однако, в Пентагоне тогда подчеркнули, что оставшиеся $150 млн в 2021 финансовом году будут предоставлены, когда Минобороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах, как того требует закон об ассигнованиях на национальную оборону.