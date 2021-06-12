Зеленский разрешил передавать в залог по кредитам недвижимость на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что закон отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, которые проживают на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно определенных населенных пунктов).
Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которых после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшения размера процентов и штрафов.
"То есть украинцы, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая 2021 года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности", – говорится в сообщении.
Также документ отменяет запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые оформлены после мая 2021 года под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположенной в зоне проведения АТО/ООС.
Таким образом останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.
"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но одновременно упростит доступ гражданам, которые владеют недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в частности государственным программам "Доступные кредиты 5- 7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", – отметили в Офисе президента.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 19 мая.
Согласно пояснительной записке к документу, в 2014 году был введен мораторий на взыскание залогового имущества в зоне проведения АТО по кредитам. Однако сейчас действие этого моратория делает назвможным участие жителей Луганской и Донецкой областей в программе льготной ипотеки "Доступное жилье под 7%", а также ограничивает права малого и среднего бизнеса по кредитованию бизнеса под залог недвижимости, в том числе по программе "5-7-9%".
Поэтому законом с 1 мая 2021 года отменяется мораторий на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые будут оформлены под залог недвижимости, принадлежащей на праве собственности физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям в зоне Операции специальных сил.
Законом также отменяется мораторий на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности для полученных после 1 мая 2021 года кредитов гражданами Украины, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции. Также отменяется мораторий на взыскание залогового имущества, в том числе ипотеки, для жителей этого региона, по кредитным договорам, заключенным после этой даты.
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Объяснение этому очень просто, ФИРМЫ СОБСТВЕННИКОМ КОТОРЫХ БЫЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНИМАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ВЫВЕДЕНИИ ЭТИХ ДЕНЕГ.
Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.