Платные камеры принесли следственным изоляторам 4 миллиона

Украинские следственные изоляторы заработали 4 млн грн благодаря реализации платных камер.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, средства были получены за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест.

В ведомстве подчеркнули, что заработанные средства направляются на восстановление и ремонт бесплатных камер в следственных изоляторах.

Отмечается, что уже были отремонтированы 65 бесплатных камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридорные помещения.

Как сообщалось, в мае 2020 года в украинских следственных изоляторах была запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения.

Первые такие камеры появились в Киевский СИЗО: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Стоимость размещения зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц. Целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов.