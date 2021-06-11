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Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 9,1 миллиарда

Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 9,1 миллиарда

Национальный банк принял решение предоставить 9,13 млрд грн рефинансирования для 14 банков сроком до пяти лет под 7,5% годовых.

Как свидетельствуют данные регулятора, также 117 млн грн предоставят двум банкам на срок до 84 дней под 7,5%, передает Finbalance.

Таким образом, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,03 млрд грн.

По состоянию на 10 июня задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составила 74,5 млрд грн.

Напомним, на тендере Национального банка Украины 4 июня  "МТБ Банк" привлек 400 млн грн под 7,5% годовых по 90-дневному рефинансированию. Нацбанк также предоставил 90-дневное рефинансирование "Аккордбанку" (290 млн грн) и "Радабанку" (110 млн грн).

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Джерело:  Finbalance
банки (6938) НБУ (9230) рефінансування (360)


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