Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцин, – премьер

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцин против COVID-19.

Об этом она сообщила во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба главы государства.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и около границ Украины. Также президент поблагодарил премьер-министра Дании за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

При этом, отметили в пресс-службе президента, Зеленский акцентировал внимание на важности сохранения международного давления на Россию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Также стороны обсудили практическое взаимодействие относительно поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.