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Цены на нефть превысили двухлетний максимум

Цены на нефть превысили двухлетний максимум

Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив мирового спроса на сырье, при этом цена марки Brent поднялась выше $73 за баррель впервые с мая 2019 года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 по киевскому времени в пятницу составляет $72,93 за баррель, что на $0,41 (0,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена Brent достигла отметки $73,09 за баррель, передает Интерфакс-Украина. 

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,07 за баррель, что на $0,78 (1,11%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Спрос на нефть в мире восстанавливается благодаря ускорению вакцинации, а на фоне консервативной политики ОПЕК+ цены растут до новых многолетних максимумов – свыше $70 за баррель – с перспективой дальнейшего повышения, говорится в комментарии аналитиков Rystad Energy.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованному в пятницу, мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года, увеличившись на 5,4 млн б/с в 2021 году – до 96,4 млн б/с – и на 3,1 млн б/с в 2022 году.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
нафта (4749) Brent (1503)


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