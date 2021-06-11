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Минэнерго готовит меморандум с итальянской Snam о сотрудничестве в развитии водородной энергетики

Минэнерго готовит меморандум с итальянской Snam о сотрудничестве в развитии водородной энергетики

Министерство энергетики и итальянская компания Snam подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере развития водородной энергетики.

Об этом во время встречи договорились министр энергетики Роман Галущенко и Чрезвычайный и Полномочный посол Италии Пьер Франческо Дзадо, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что итальянская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Украиною относительно привлечения новейший технологий для развития энергетического сектора, прежде всего в сфере возобновляемой энергетики и газотранспортной системы.

В ведомстве сообщили, что стороны договорились о подписании меморандума между Минэнерго и итальянской компанией Snam, ведущим мировым энергетическим оператором, известной своим опытом в водородной энергетике, в частности, в проектах, связанных с зеленым водородом.

"Мы видим возможность дальнейшего развития нашего партнерства, частности относительно газотранспортной системы и ее дальнейшего развития в направлении декарбонизации. А также возможного использования ГТС при водородном переходе. И мы готовы выходить на более практичный уровень сотрудничества", – подчеркнул Галущенко.

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Джерело:  Минэнерго
ГТС (413) Італія (439) водень (166) Міненерго (917) декарбонізація (14)


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